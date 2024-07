Valeri, amante de Ávaro Muñoz Escassi, tras las acusaciones de 'extorsionadora': "No lo soy, yo cobré una deuda"

Continúan surgiendo informaciones tras la ruptura del jinete Álvaro Muñoz Escassi y la modelo y presentadora María José Suárez por una supuesta infidelidad. Cabe recordar que en un primer momento, tras conocerse esta infidelidad, Escassi aseguró que mantenían una relación abierta, algo que negó de manera tajante la modelo.

La ex Miss España, quiso dar su versión de los hechos explicando que se enteró del engaño a través de una mentira que le contó en ese momento. Valeri es la mujer con quien se habría producido este engaño, y con quien habría contactado. Esta le explicó que había estado con su novio desde las 08:00 horas a las 15:00 horas, y le reclamaba el pago de 1.500 euros por las horas de servicio.

Un pago que en un primer momento no se habría producido. Esto llevó a la amante a advertir que si nadie le pagaba esa cantidad, acabaría habiendo pública su historia. Y así ha sucedido. Valeri ha accedido a hablar con el periodista de Espejo Público, Fernando Rozo, quien ha adelantado que "está feliz, está pletórica, está contenta", ya que habría conseguido cambiar de representante.

Una entrevista con muchos ceros

Un representante que ya estaría negociado "una entrevista con muchos ceros (...) muy jugosa (...) por eso está ella tan feliz porque parece ser que esta semana se va a cerrar", afirma Rozo. Valeri se muestra dolida por el hecho de que la hayan llamado extorsionadora. Se defiende afirmando que: "Yo no lo soy, yo cobré una deuda", y acusando a Escassi de haberlo tachado como chantaje con el fin de mejorar su imagen pública.

Está sorprendida por la relevancia que ha adquirido: "Nunca pensé estar en lo que estoy... no puedo ni salir ya a la calle" a causa de las cámaras que buscan nuevas imágenes suyas."Han hablado muchas cosas (...) pero la única verdad la tengo yo, porque yo soy la que estuve con él", defiende. De igual manera, la presunta chica de compañía ha revelado que sigue manteniendo una relación "excelente" con María José.

Sus declaraciones han abierto un debate entre los colaboradores de Espejo Público, quienes se preguntan si realmente se ha tratado de una extorsión, o no.

Álvaro es mi familia

Este fin de semana también se han pronunciado María José y Lara Dibildos. La primera ha optado por no reaccionar a los mensajes que ha publicado Valeri en redes sociales, donde de nuevo advertía que iba a revelar toda la verdad, así como que Álvaro había sido el peor cliente que había tenido. La modelo solo ha aclarado que le llama Valerin "porque el mail que recibo es de 'Valerín' (...) no me lo estoy inventando".

Lara Dibildos al ser preguntada sobre si Álvaro Escassi era celoso, ha asegurado entre risas: "Con Álvaro hace 17 años que no estoy, ¡tú crees que me acuerdo! (...) Recuerdo que era una cosa normal, igual que todos". No obstante, sí ha sido clara sobre su respaldo: "Álvaro es mi familia", sentencia.