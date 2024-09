Pilar Miranda responde al ataque del ministro Puente: "Es sorpresivo y desagradable"

Durante una sesión en el Senado, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dedicaba unas contundentes palabras en las que incluía varias acusaciones contra Pilar Miranda, alcaldesa de la ciudad andaluza de Huelva.

"Está de Miranda"

A Óscar Puente parecía incomodarle la presencia de una persona en concreto entre la bancada del público que asistía a la Cámara Alta. El ministro, visiblemente molesto, expresaba lo siguiente: "¿Creen ustedes que es de recibo que me trajeran el otro día, para una pregunta exactamente muy parecida a esta, a la alcaldesa de Huelva, y hoy me la vuelven a traer aquí, haciendo de público, haciendo honor a su apellido?, ¡Está de miranda en el Senado!, ¿No tiene nada mejor que hacer la alcaldesa de Huelva que venir aquí, a costa del erario público, a asistir a una pregunta?".

"¡Vergonzosa la utilización que hacen ustedes de las instituciones!", acusaba Puente al Partido Popular, que añadía que "si la alcaldesa de Huelva tiene interés en defender a su territorio hay tras formas de hacerlo".

Segunda parte: "Un mal rato"

Al día siguiente de acudir al Senado, la regidora onubense asistió al Congreso de los Diputados. Una diputada del Partido Popular anunciaba y agradecía la presencia de Pilar Miranda. Justo después, Óscar Puente volvía a la carga contra ella.

Desde el PP reprochan al Ministerio de Transporte, dirigido por Puente, que no recibe a los alcaldes populares. El ministro sin embargo contestaba que estaría "encantado de recibir a todos los alcaldes y alcaldesas de Andalucía". Óscar Puente, que no esquiva una polémica, parecía tener pólvora para todos y terminaba su intervención con una afirmación dirigida a Miguel Tellado -portavoz del PP-, que le señalaba el palco del público: "Infórmese antes de venir aquí, y traerse a la alcaldesa de Huelva a pasar un mal rato".

Desconocidos, pero ¿enemigos?

Pilar Miranda aseguraba a Susanna Griso que ella fue la primera sorprendida por la fijación del ministro contra ella dado que no se conocen: "No, la verdad que no. Es sorpresivo y desagradable el tener que pasar por este trance".

La alcaldesa de Huelva afirma que su trabajo es defender los intereses de su tierra y añade que irá donde haga falta a hacerlo.

Trabajo e inversión

"No podemos permitir que ese desarrollo se lastre por falta de infraestructura", aseveraba Miranda. Insistía también que el presente está "a las puertas de la tercera revolución industrial", por el desarrollo tecnológico, la proliferación de las energías renovables, etc. Por ello reclama que se tomen medidas que satisfagan esas necesidades.

Denunciaba Pilar Miranda el envejecimiento de las infraestructuras y reclama actuaciones al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible: "Los trenes cada vez se estropean más".

¿Sin respuesta del Ministerio?

Pilar afirma que desde que tomó posesión de su cargo ha pedido, en numerosas ocasiones y por escrito, ser recibida por el Ministro Óscar Puente. Tras muchas solicitudes que habrían quedado sin respuesta, la alcaldesa de Huelva afirma que sí consiguió una, pero nada satisfactoria: "Este señor me ha llegado a contestar por escrito que no me recibe, entonces tendré que seguir insistiendo".

No se puede decir que no lo intente la alcaldesa, que ya ha asistido en varias ocasiones a las Cortes Generales -tanto al Congreso como al Senado- a ver si puede conseguir un hueco en la agenda de Óscar Puente.