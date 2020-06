Pilar Eyre abandona Espejo Público tras una contestación de Fran Rivera: "No queremos gente como tú"

Pilar Eyre, periodista, escritora y colaboradora habitual de Espejo Público, intervenía este miércoles en el programa para contar algunos temas de actualidad. Cuando se encontraba relatando que Julio Iglesias ha suspendido su gira por España debido al coronavirus, Eyre hacía un símil taurino: "Le daba un poco de miedo venir a España a Julio porque venía a cinco sitios con mucho encanto pero no a las grandes plazas que estaba acostumbrado". Inmediatamente después de disculpaba y pedía perdón por el símil: "Perdón he dicho un símil taurino y soy antitaurina".

El empresario y extorero Fran Rivera se encontraba sentado en el plató escuchándola y no podía evitar darse por aludido. "Me alegro que seas tú antitaurina, no queremos gente como tú en el toro", le espetaba.

Esta contestación no gustaba nada a la periodista que le tachaba de "maleducado": "Me parece una grosería". Visiblemente afectada Pilar pedía disculpas y comunicaba que no podía continuar la conexión en esas condiciones por lo que terminaba cerrando la conexión de Skype.

Fran aseguraba después que no era su intención herir la sensibilidad de la escritora. "Pilar ha hecho muchos artículos que han hecho mucho daño a mucha gente. El toro es mi profesión, la amo y me siento ofendido y atacado".

