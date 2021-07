Un testigo de la paliza en Amorebieta: "Fueron 5 reyertas las que hubo"

La policía ha detenido a 7 personas relacionadas con la paliza a un joven en Amorebieta que permanece grave en el hospital. La investigación está en curso y la policía está interrogando a varios testigos de la pelea.

El programa Espejo Público ha hablado con un amigo de la víctima que ha revelado más detalles de lo ocurrido aquella noche. "Ellos ya vinieron ya de otros centros, los Menas, de Barakaldo y Zorroza. Vinieron ya buscando pelea con bates de béisbol y empezaron en la Patata".

"Los municipales no salieron, estaban dando vueltas y los veían. No hicieron nada por qué no tienen bastantes policías dicen. No tienes policías pero tiene recursos para ello. Llamas a la Ertzaintza o a los nacionales, a la Guardia Civil, a quien quieras pero no dejes pegar a 12 personas a un chaval. Por qué no fue una fueron cinco reyertas las que hubo" reclama este testigo de la paliza que ha dejado grave a un chaval en Amorebieta.

El amigo de la víctima relata lo ocurrido aquella noche. "Él estaba solo con un marroquí. Y él fue y dijo 'por favor, no os metáis conmigo'. Luego ya empezaron a faltarle y hubo uno, el del niqui de rayas que le dijo 'pues te vas a pegar conmigo'".

"Y ¿qué pasó? que el marroquí le tiró la botella a la cabeza y ahí empezó todo. Le acorralaron y el no pudo salir" ha asegurado el testigo, amigo de la víctima, a las cámaras del programa Espejo Público de Antena 3 Noticias.

