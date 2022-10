El calvario de Pilar tras operarse los glúteos: "Hay muchos médicos sin escrúpulos que no te informan"

Pilar quería tener unos glúteos respingones y decidió operarse en Colombia. Desde entonces sufre dolores, no puede levantarse sola de la cama y tiene una enfermedad de por vida si no se vuelve a intervenir. No puede evitar llorar cuando cuenta su periplo en Espejo Público. Relata que se dejó llevar por inseguridades, vanidad y la mala información. Le dijeron que le inyectarían vitaminas pero no fue así.

El cirujano plástico Javier Valero señala que la extirpación de la silicona es difícil porque es una aplicación difusa que está fijada en los tejidos e implica la extirpación de tejidos con daños estéticos y funcionales. Pilar cuenta que lleva 4 años arrastrando este tema. Ha visitado muchos médicos y todos le llevan al mismo punto de origen: a Colombia donde se operó. Siente los glúteos quemados, se le han subido la parte de la columna, tiene bultos, duerme mal, refiere problemas de memoria, le duelen las piernas y tiene altibajos emocionales. Asegura que padece el síndrome de Asia, que es una enfermedad que arrastra día a día. "Esto no es un día, son todos los días", señala.

Los médicos le recomiendan una operación que no baja de los 10.000 euros y a la que no puede hacer frente

Explica el doctor que el síndrome de Asia es difícil de diagnosticar porque tiene criterios fáciles de cumplir como lo son la fatiga, el adelgazamiento... Cuando retiras la silicona lo que estimula la respuesta inmune mejoraría al paciente. Asegura que se puede extirpar pero la extirpación supone un daño importante a la estética y a la función de los pacientes.

"Hay muchos médicos estéticos sin escrúpulos que no te informan y no te dicen las consecuencias a largo plazo. Eso es lo que yo estoy viviendo día a día", se lamenta Pilar. Los cirujanos le recomiendan un tipo de operación que no baja de 10.000 euros y económicamente no puede afrontar.