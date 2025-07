La pesadilla de una madre madrileña por el secuestro de su hija en Egipto: "No vas a volver a ver a tu hija"

Alba, una joven madrileña de 20 años, lleva varios años viviendo una pesadilla por el secuestro en Egipto de su hija de 4 años, Khaley, por parte de su expareja y padre biológico de la niña. El hombre no es el padre de la pequeña a efectos legales, ya que nunca quiso reconocerla. Por ello, Khaley no lleva sus apellidos, ni tiene nacionalidad egipcia.

"No vas a volver a ver a tu hija, ella no vale nada aquí" y "no tienes nada que te relacione conmigo" son algunas de las respuestas que la madre ha recibido por parte de su expareja.

El padre estaba denunciado por violencia de género

El origen del caso se remonta al año 2022, cuando, con tan solo un año, la familia paterna suplica a la madre que deje a la niña viajar hasta El Cairo (Egipto) por 2 meses, con la excusa de visitar a su abuela, la cual estaba muriendo. En este momento, la pareja ya se había separado y la joven le había denunciado por pegarle una paliza un año antes.

Como consecuencia, el juez le puso una orden de alejamiento. Además de estar denunciado por violencia de genero, el chico tenia juicios pendientes por robos y posesión de armas.

Vuelve a España, pero sin la niña

Joaquín Amills, cofundador y presidente de la Asociación SOS Desaparecidos, seguía explicando que Alba decide viajar hasta Egipto tras no poder comunicarse con la niña y, es allí, en ausencia del padre, dónde la familia paterna accede a que la vea. Tras esto, y con motivo del cumpleaños de la joven, su expareja reaparece con un ramo de flores y un pastel. Sin embargo, todo era una fachada para acabar pegándole otra paliza y amenazándola con una pistola. El consulado de España en El Cairo manda de vuelta a España a la joven para protegerla, pero sin la niña.

"El hermano del padre biológico obtiene el permiso"

El presidente de la asociación, comentaba que la decisión de la madre de autorizar el viaje se debe a que: "Cuando una persona sufre de violencia domestica es fácil manipularla, sobre todo cuando estas sola y eres joven". También, revelaba que no es el padre el principal imputado, sino el hermano del padre: "No es hasta dos días antes que (…) el hermano del padre biológico obtiene el permiso". Por lo tanto, el primero que incurre en una falta, es el responsable de viajar con la niña.

Joaquín manifestaba que no entiende cómo: "Una persona que sale del país con una niña con autorización de viaje y regreso (…) entra en nuestro país y nadie le pregunta dónde está". Asimismo, calificaba el caso como un "secuestro puro y duro", y decía que su asociación ha asumido el caso jurídicamente y están investigando que se puede hacer y no se ha hecho hasta ahora. También, ha mostrado su indignación por la poca reacción de la Justicia Española y ha comentado que deberían haber llevado a cabo medidas contra el responsable y que España debería estar reclamando a Egipto que "tienen a una menor española retenida". "Egipto no esta suscrito al Convenio de la Haya", pero aseguraba que esto no puede servir como excusa para tomar medidas.

La desesperación aumenta

La desesperación de la madre ha aumentado en los últimos días debido a que le han hecho saber que la niña ha sido prometida con otro niño de 9 años, con el cual tendrá que casarse cuando él cumpla los 15. Además, la familia paterna que vive en España está intentando callar a la joven con agresiones y amenazas como "no vas a volver a ver a tu hija. En Egipto es muy fácil vender una niña o hacerla desaparecer". Ella asegura que nunca va a dejar de buscarla: "Todas las mañanas me acuerdo de tu risa y me da fuerzas para seguir adelante".

