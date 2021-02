Considera Pere Aragonès, candidato de ERC a las Elecciones Catalanas 2021, que el proceso electoral está bien organizado pese a las anomalías que generan los protocolos antiCovid. Señala que la logística está preparada y tiene puesta "toda la confianza en el dispositivo electoral que ante cualquier dificultad pondrá los medios para facilitar la votación".

Sobre una posible congelación de los resultados de las Elecciones al Parlamento de Cataluña porque muchas mesas no se hayan constituido, considera que "sería una situación extrema" y no cree que se produzca. Tiene "plena confianza en el dispositivo electoral del 14-F".

Las encuestas de las elecciones catalanas dan resultados muy ajustados a ERC y el PSC y una remontada en las encuestas a JxCat. Cree el de ERC que ganará el independentismo progresista y de izquierdas que por una parte trabajará en el derecho a la autodeterminación y la amnistía y por otro a trabajar en la reconstrucción del país

"Me comprometo a no pactar con el PSC"

Se compromete a que no habrá un pacto con el PSC sean cuales sean los resultados de las Elecciones de Cataluña, ya que son proyectos incompatibles. "Somos la fuerza política central del independentismo y el del PSC es el partido de Ciudadanos, PP y Vox", mantiene.

Para Aragonès "es inconcebible que entre PSC y ERC JxCat pueda dudar". Mantiene que ERC siempre ha ejercido la responsabilidad y son una fuerza a la que nadie veta por lo que se define como "el cemento de la mayoría soberanista" y aspiran a ganar las elecciones autonómicas.

Se siente satisfecho de recibir el apoyo de EH Bildu y otras formaciones independentistas en España y Europa. "Para nosotros es una muestra de que ERC es un partido de grandes alianzas

"El enemigo de Vox es ERC"

Santiago Abascal le acusa de dar órdenes para que no les protejan sus mítines en Cataluña. Aragonès señala que esto no es ninguna sorpresa porque Vox quiere meterles en la cárcel, perseguirles, y presentar querellas. "No es ninguna novedad que el enemigo de Vox sea ERC. Llevamos 90 años de compromiso antifascista y seguiremos en él".

