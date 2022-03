La pequeña Nikol se reencuentra con su familia española después de escapar sola de la guerra en Ucrania

Nikol es una niña de 12 años que ha escapado, sola, de la guerra. La pequeña consiguió llegar a Moldavia y cruzó la frontera de forma clandestina. Allí pudo recibir ayuda hasta que fue rescatada por Paula, su madre de acogida en España.

Cuenta Paula que desde que llegó a casay hoy se ha levantado con una sonrisa. "Hoy está bien dentro e la situación que tiene. La pequeña recuerda a su familia y es plenamente consciente de dónde están y todo lo que está pasando. La niña viene de haber estado en Moldavia con la incertidumbre de no saber si podría llegar a España".

No se atrevieron a decirles que iban a buscarla hasta que no estuvieron con ella por si la niña se hacía ilusiones y luego se llevaba un disgusto. Paula reconoce que ha estado muy preocupada por Nikol, sobre todo cuando la niña no tenía acceso a las comunicaciones. "Hubo un momento en que no paraba de decirme que tenía muchas ganas de dormir y eso me empezó a poner a mí muy nerviosa", recuerda.

La pequeña estuvo muy a gusto con las familias de acogida. Cuando se la entregaron traía 2 mochilitas: una era de ella, otra se la dio su familia y la manta se la había dado su abuela para pasar las fronteras.

