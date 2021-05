Pepe Álvarez, sobre el Plan 2050: "No lo conozco, solo hemos tenido una reunión"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa el Plan 2050, para el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, "es bueno que un país tenga previsiones, pero me preocupa más que se derogue ya la reforma laboral. UGT se preocupa por asuntos del presente".

El secretario de UGT, Pepe Álvarez, cree que la actual situación económica por la pandemia del coronavirus "va a mejorar y mucho. Si la vacuna continúa el ritmo en el que está creo que va haber cierta explosión económica".

Sobre el plan 2050 presentado por Pedro Sánchez, el secretario de UGT, ha afirmado en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias que no conoce el plan. "El plan no lo conozco. No hemos podido estar en la presentación. Hemos tenido una reunión" ha revelado Pepe Álvarez.

"A mí me parece que la jornada laboral en el 2022 va a ir hacia las 32 horas. Si todo lo que va a acertar es así, realmente no sé a dónde ir al plan" ha explicado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en el programa de Antena 3 Noticias.

Las 700 páginas del Plan 2050 hablan también este plan de retrasar la jubilación de forma voluntaria. Para el secretario general de UGT, "en cuanto a la jubilación voluntaria, ese siempre ha sido un camino que ha estado. No es nuevo".

