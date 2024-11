Peligra el patio para los alumnos de un colegio de Madrid, por los vecinos: "No ves a una persona mayor porque tienen miedo"

En pleno centro de Madrid, en el castizo barrio de Chamberí, se encuentra el Colegio Público San Cristóbal, con más de 70 años de historia. Desde hace décadas los alumnos de este centro hacen uso de la plaza peatonal situada frente a la entrada del centro educativo.

Este espacio resulta que es propiedad de la comunidad de vecinos que rodea el lugar. El problema es que los dueños legales son los que corren con los gastos de la plaza y muchos no quieren que los niños y niñas sigan haciendo uso de la misma. Argumentan ruidos, desperfectos y uso indebido de estas instalaciones.

"Toman totalmente la plaza"

Espejo Público visitaba recogía un gran número de testimonios de los vecinos, así como de los padres de los y las peques.

"A mi padre le han pegado balonazos, así de veces"

Alguno de los vecinos, abiertamente en contra de la presencia de los alumnos del Colegio San Cristóbal en la plaza durante sus recreos, aseguran que se han producido algunos incidentes.

"No tienen que estar aquí. Les tendríamos que dar nosotros permiso", expresaba indignado otro vecino.

Muchos de los residentes abogan por el cierre de la plaza al ser de su propiedad: "Es un recinto privado. Es para nosotros que por eso pagamos".

Los padres entienden la privacidad del recinto, pero defienden su uso público. Mientras otro vecino alegaba que son ellos quienes asumen todos los gastos derivados: "Nosotros pagamos la limpieza de basuras, los árboles... Pagamos nosotros los platos rotos".

Sin embargo hay de todo. Una residente del lugar manifestaba no tener pegas a que los alumnos del centro puedan disfrutar de un espacio que no puede proporcionarles el centro: "A mí no me molestan. Al final pasas por aquí y ves a los niños jugando. Da alegría".

"El colegio no tiene otra instalación"

Los profesores del centro subrayan los beneficios del uso de la plaza en la educación y desarrollo de los niños. Además explican que no disponen de una alternativa.

"Lo que más valoramos los padres es justo este espacio"

El tan cotizado espacio ha generado una ola de reacciones y un litigio en los tribunales. En los últimos años los padres han llevado a cabo varias campañas en defensa de la utilización por parte de los niños y niñas como espacio de recreo.

Daños colaterales

"Yo vivo de los niños"

En este patio interior de esta comunidad de vecinos también existen varios comercios. Carmen, dueña de uno de ellos, en concreto de una pequeña tienda de dulces, aperitivos y refrescos afirmaba que su clientela principal son los niños, y sin ellos su negocio no sería viable: "Si cierran las puertas tendría que cerrar la tienda".

Comportamientos poco adecuados

Unas vecinas, cansadas de los ruidos y malentendidos que se han producido, denunciaban otros hechos, más graves, ante la cámara del programa: "Incluso los padres los viernes celebran cumpleaños. Ya no ves a una persona mayor porque tienen miedo".

Uno de los señores, sentados en uno de los bancos de la plaza, aseguraba que ha recibido múltiples balonazos y ha perdido las gafas por ellos.

Gloria, vecina del lugar y una de tantas propietarias de la plaza acusaba de romper el mobiliario urbano así como de impedir el uso de los mismos a los mayores. También lanzaba acusaciones contra los padres de alumnos y afirmaba que beben cerveza en la plaza ocultándolas en bolsas. Lo último que atestiguaba era lo siguiente: "Los niños se dedican a, entre los coches, cagarse. Se cagan y luego el de mantenimiento lo tiene que recoger y luego al de mantenimiento le tenemos que pagar nosotros".

