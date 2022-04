Pedro Campos, amigo personal del rey don Juan Carlos: "Me da la risa al oír que el rey está en Sanxenxo"

Pedro Campos, compañero regatista y buen amigo personal del Rey don Juan Carlos confirma que, pese a los rumores que han surgido en las últimas horas sobre un posible regreso a España, el rey emérito no ha viajado a Sanxenxo. Espera que pueda ir pronto y no entiende que no esté en la regata del campeonato del mundo que comienza en dos meses.

Cada vez que se celebra una regata se disparan los rumores sobre el posible regreso del rey, pero lamenta Pedro Campos que de momento no ha vuelto a Sanxenxo, una ciudad que se ha convertido en su segunda casa. Apunta que es imposible que el rey haya navegado en Abu Dabi ya que no existe este tipo de barco por lo que señala que cuando regrese a la competición tendrá que entrenar.

Pedro Campos y su amigo el rey don Juan Carlos no se ven físicamente desde que el emérito abandonó España. Por teléfono le encuentra animado y varios amigos comunes le han manifestado que físicamente está muy bien ya que acude con asiduidad al gimnasio y ha adelgazado.

