Paula Vázquez tras su polémica en Twitter: "Tenía que haberme puesto un 806"

Paula Vázquez compartió una foto con sus seguidores en twitter, pero un error la convirtió en lo más popular de esta red social. Paula se había olvidado de borrar su número de teléfono de la foto. Comenzó entonces la pesadilla para la presentadora pues empezó a recibir miles de llamadas y de mensajes.

La presentadora ha reconocido en Espejo Público que "es verdad que al principio pensé que lo podía parar, colgando el número de las personas que me estaban llamando, porque retiré la foto del Twitter en menos de un segundo, pero nada, imposible".

Paula Vázquez ha tenido que cambiar de número. "La compañía telefónica me ha asegurado que me va a facilitar un informe con la cantidad de llamadas y sms que he recibido. Es un dineral. Imaginad si son más de 3.000 llamadas y más de 2.000 SMS. Echad cuentas. Tenía que haberme puesto un 806", asegura. La popular presentadora dice no haber vivido la polémica como el resto del mundo. "Enseguida me quedé sin batería. No he vivido el caos que luego ví cuando encendí el ordenador y descubrí la que se había liado".

En cuanto a los posibles problemas legales que se pudieran crear por publicar los números privados de otras personas, Paula Vázquez se ha mostrado muy tranquila. "Estaba junto a un abogado que me dijo que en cuanto la gente que te llama, teniendo la posibilidad de ocultar el número, no lo hace, puedes hacer con ello lo que quieras".