Patxi López: "Cada vez que actúa el Gobierno la inflación baja y sube con las crisis con Rusia"

Patxi López, portavoz del grupo socialista parlamentario en el Congreso, señala que el cara a cara que tendrá lugar entre Sánchez y Feijóo en el Senado sigue el formato de toda la vida y recuerda que cuando Rajoy era presidente no hizo un debate en el Senado. "Que no intenten buscar 3 pies al gato, que no hay ninguna cosa en contra de la intervención de Feijóo", señala sobre las críticas de los populares al hecho de que su líder tenga menos tiempo para su discurso cuando Sánchez dispone de un periodo ilimitado.

Niega López que el Gobierno demonizara la medida de la rebaja del IVA de la luz que proponía el PP antes de anunciarla el Ejecutivo. Pone sobre la mesa que bajaron el IVA de la luz, primero al 15% y luego al 5% y ahora la bajada afecta al gas. Le parece curioso que Feijóo pida que se mantenga esta medida cuando votaron en contra. "El Gobierno baja el IVA de la luz y el gas, el PP está en contra y ahora dice que se alargue esa medida", afirma.

"El Gobierno protege a la ciudadanía y usa recursos públicos para proteger a los más vulnerables"

Sobre la intervención de Sánchez en el cara a cara, avanza que va a poner de manifiesto que hay una salida al crisis distinta a la que propuso el PP en la anterior. En esta "se protege a la ciudadanía y se usan recursos públicos para ayudar a los más vulnerables con medidas como subida del salario mínimo, ingreso mínimo vital, bono eléctrico y política de becas". Además de todo eso se hacen políticas para transformar el país, establece.

"El gran objetivo debiera ser que los pertes que se hacen con recursos europeos busquen nuestra autonomía estratégica en energía, agroalimentación, energía y digitalización", apunta . Cree que sería bueno no depender de unos países con los que a veces tenemos relaciones tóxicas y hacer una apuesta por las energías renovables y el sector rural.

"Hay un plan para cerrar las centrales nucleares según se vaya terminando su ciclo de vida"

El del PSOE señala que "hoy el precio de la energía en España es de 190 euros, un precio competitivo en Europa". Establece que la energía renovable ha aumentado un 350% y la eólica más de un 50% porque se quitó el impuesto al sol. Sobre las nucleares, cree que se está defendiendo una política como medida estrella que no tiene nada que ver con lo pactado en este momento. "Con el sector hay un plan de cerrar las nucleares según vayan cerrando su ciclo de vida", recuerda.

Sobre el portazo del MidCat de Macron, explica López que Sánchez ya habló del plan B y hacerlo con Italia. "España está en una mejor situación que otros por su capacidad de regasificar gas licuado. A través de lo que nos llega a España podríamos ser solidarios y hacer una política con ese gasoducto que beneficiara al conjunto de Europa. Si Francia no quiere hay que buscar otras posibilidades".

Patxi López ha analizado el acto de Moncloa en el que 5 ciudadanos preguntaban sus inquietudes a Sánchez. No le extraña que entre los ciudadanos elegidos para el acto hubiera militantes del PSOE porque "si uno elige a 50 ciudadanos que paseen por la calle entre los 50 tiene que haber votantes del PSOE". "Había de todo y lo fundamental es ver de qué hablaron. Se trataba de preguntar sobre las preocupaciones que tiene la gente hoy.

Asegura el portavoz socialista que "cada vez que hay una actuación de Gobierno la inflación baja y sube cada vez que hay crisis con Rusia". Destaca que gracias a las medidas del PSOE se ha permitido que el impacto de la inflación sea de menos de 3,5 puntos. "A la vez que las medidas han ido dirigidas a ayudas a los más vulnerables de una situación que está generando mucho dolor".

Cree que Feijóo (PP) se apoya en datos falsos cuando dice que en España tenemos la inflación más alta de Europa. "Ayer dijo que la teníamos del 13% , cuando así no la hemos tenido nunca y hay 9 países en Europa que la tienen más alta que nosotros. No digo que seamos la estrella del combate pero hablemos de la realidad y no seamos profetas de la catástrofe que no tenemos en España".