Rubén Amón, sobre el acto de Pedro Sánchez respondiendo 5 preguntas ciudadanas: "Me parece una vergüenza"

De entre más de 250.000 preguntas ciudadanas Moncloa ha elegido 5 para que el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez responda personalmente a los interesados. Todo ha tenido lugar en un acto celebrado en la Moncloa. Cinco ciudadanos han visitado al líder del PSOE para plantearle las preguntas ante un atril. Posteriormente, Pedro Sánchez ha respondido cada cuestión en el mismo formato.

El periodista Rubén Amón señala que le parece "una vergüenza que se escenifique de esta manera una iniciativa como esa como si tuviera algo de espontáneo". "Si hay que hacer 5 preguntas en una situación de extrema emergencia de todo ámbito dos no pueden ser sobre el ecologismo y una de la obesidad", apuntaba.

"Me estremece que con este descaro aparezca una empleada del hogar pidiendo que cobren el paro y el presidente a continuación diga que se va a aprobar una medida así. Me parece una vergüenza", añadía.

Añade Amón que con actos como este Sánchez se resiente de su aparato de propaganda. "Conocen las preguntas, se selecciona a quién las hace y para acercarte a la calle te traes la calle a La Moncloa y haces ese gran paripé para involucrarse en cosas como que nos va a salvar del cambio climático". Para el periodista "esto no puede ser el resultado de un proceso de humanización con el que Moncloa quería mostrarnos un Pedro Sánchez cercano y cálido. Claro que la obesidad es un problema, por supuesto. No me río de esas circunstancias, me río del planteamiento".

Apunta el periodista Ángel Antonio Herrera que no se puede hacer otra crónica de ese momento porque "la naturalidad es imposible. "Esto es un fracaso porque hay que prepararlo pero está muy mal preparado".