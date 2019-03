Pastora Vega: "Al bailar siempre piso al señor que está conmigo"

Pastora Vega y Juan Ribó son una de las parejas participantes en "A bailar. Un programa que la noche del martes a partir de las 22:30 promete emociones fuertes en Antena 3. "Yo no he bailado en mi vida", asegura Pastora Vega. "Una baila en la discoteca, en casa y suelta. Baile de salón, agarrado del tipo tango, vals y demás, nada de nada. De hecho, piso al señor con el que bailo. Es horroroso", confiesa Pastora. Juan Ribó también reconoce que lo suyo no es el baile. "Lo único que he hecho al respecto fueron en mis inicios hace un montón de tiempo y era tema de música gospel. Nada que ver con esto".

Pastora vega, Juan Ribó, Laura Sánchez y David Ascanio y seis parejas más de la vida real, intentarán convencer a un exigente jurado de sus progresos en la pista de baile. El dinero recaudado por la pareja ganadora irá destinado a una ONG