El Partido Popular aprueba en solitario la ley antidesahucios

Mientras en la calle afectados por las hipotecas y activistas antisdesahucios protestaban, el Congreso daba luz verde a la nueva ley hipotecaria. Un proyecto que no contempla la dación en pago, salvo para casos especialmente vulnerables. Se podrá admitir sólo cuando los inquilinos demuestren que no tienen capacidad de pago, y cumplan además con una serie de condiciones como ser familia numerosa, unidad monoparental con dos hijos, unidad familiar con un menor de tres años, y cuya cuota hipotecaria esté por encima del 50% de los ingresos familiares y que no superen los 1.597 euros.

La reforma ha sido aprobada únicamente con los votos del Partido Popular. Algo que ha criticado toda la oposición. Se quejan de el texto ha dado la espalda a la ILP y a sus enmiendas, y no creen que vaya a resolver el drama de los desalojos. Para los socialistas, el texto es insuficiente, y pensado más en beneficio de los bancos que de las personas. "Se olvidan de que hablamos de personas y el colmo de la indecencia es que pensemos en hacerles quitas, en hacerles daciones a las entidades financieras que no tienen nombre, que no tienen rostro, que no están viviendo estas situaciones", dice Leire Iglesias. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, asegurán que seguirán defendiendo su propuesta en la calle. El conflicto principal es el rechazo a la dación en pago, un punto innegociable para la oposición y para las plataformas antidesahucios.

El Partido Popular insiste en que esa no es la solución; miles de familias seguirían quedándose sin casa. Y aseguran, que se dificultaría aún más conseguir una hipoteca. "Decenas de miles de personas se beneficiarán de paralización de ejecuciones, de reestructuración de su deuda y de alquileres sociales y, por tanto, estamos mirando a los ojos de la spersonas", asegura Pujalte. La ley entrará en vigor, como mucho dentro de dos meses, tras pasar por Senado.