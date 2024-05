Una pareja evita besarse hasta el matrimonio para no pecar: "No me hace falta verla desnuda para saber que tenemos química"

Los besos pueden ser de muchos tipos: de amor, de afecto, de cordialidad... Pero también pueden ser inexistentes. Es la decisión que ha tomado una pareja de novios que se ha hecho viral porque dice que, si lo hace, se puede pecar. Andrés y Valerie son dos jóvenes con unos férreos ideales católicos, algo por lo que "decidimos guardarnos el beso para el matrimonio en el altar", explica la chica. Y es que "sabemos que besar puede llegar a generar estímulos, y lo que al final vas a acabar cometiendo es pecado", añade el chico.

Si ya resulta extraño hoy en día que una pareja no mantenga relaciones hasta el matrimonio, aún es más raro que tampoco se bese. Pero, para ellos "es una manera de cuidarte en el noviazgo. Nosotros decidimos guardarnos en santidad", detalla Valerie. Desde su perspectiva, su abstinencia tiene un sentido, "es una forma de honrar a Dios el padre y de entregarle una ofrenda de lo que él ha hecho por nosotros", cuenta Andrés a Más Espejo. Su intención es "glorificar a Dios con el beso".

Aunque no sea juntos, ¿han besado a otras personas estos jóvenes?

Valerie responde irónica: "No tienes idea de la cantidad de sapos que besé antes de llegar a mi príncipe. Por besar a muchos sapos entendí que besar no era la manera, la manera de Jesús". Y para el joven, no son necesarias las muestras físicas de amor para demostrarse lo que sienten. "Después de haber desnudado nuestras almas con personas, entendimos que un beso lleva a poder tener un encuentro con una persona, lo cual para muchos es normal". Ellos lo tienen claro: se quedan con la castidad.

Eso sí, los novios están de celebración porque ya tienen fecha para la boda: será este mismo año. Una vez hayan pasado por el altar "podremos vivir una doble bendición en un lecho conyugal, que yo creo que es una gran enseñanza para toda la juventud".

¿Qué pasa si luego descubren que no hay química?

Andrés y Valerie han decido evitar tener relaciones sexuales hasta que sean marido y mujer. Pero, ¿y si luego no hay química? El joven asegura que "no me ha hecho falta ver a Valerie desnuda para darme cuenta de que tengo una química que sobrepasa algo de cuerpo". Y es que, a diferencia de lo que creen otros católicos, "el sexo no es solamente para procrear, también para disfrutarlo, pero dentro del matrimonio", concluye ella.

Dicen que, para gustos, colores. Y dar besos es uno de los actos más personales que hay. ¿Les gustan largos o cortos? ¿Cuánto debe durar para que sea perfecto? ¿Besan mucho a sus parejas? Las respuestas a nuestras preferencias en cuanto a besos las tiene la filematología, que es la ciencia que los estudia. Según esta disciplina, tienen una finalidad biológica y permiten testar la compatibilidad, incluso genética, de una pareja.