Paloma San Basilio, sobre su encuentro con Donald Trump: "Me llamó a la suite del hotel"

Con más de medio siglo en el escenario y 16 millones de discos vendidos, Paloma San Basilio está lista para poner el broche de oro a su carrera musical con una gira de conciertos con la que quiere despedirse de su público. La artista ha visitado el plató de Espejo Público para hacer balance de su carrera y repasar los momentos más emocionantes que le ha brindado la vida como artista.

Una de esas anécdotas está relacionada con el presidente de EEUU Donald Trump que acaba de tomar posesión del cargo. Cuenta que él tiene varias propiedades y ella fue en una ocasión a un hotel en Atlantic City, un casino en el que la contrataron para cantar.

"Me miraba fascinado y después se puso de pie con la gente a aplaudir"

Cuando estaba cantando fue a verla. Allí se puso delante de mí veía a un señor delante de mí con el pelo rubio. Comenta que estaba físicamente mejor que ahora. Estaba muy emocionado y la miraba fascinado y se puso después con la gente aplaudiendo su actuación. "Luego me llamó a la habitación del hotel porque creo que quería felicitarme. Yo estaba bastante cansada desmaquillándome y dando saltos encima de la cama que es algo que hago cuando voy a un hotel", revela.

Recuerda que esa cama en la que saltaba era redonda y que tenía luz por abajo. Entonces le llamó su asistente para comunicarle que Donald Trump quería hablar con ella. Sin embargo Paloma prefirió no ponerse al teléfono porque su inglés no era bueno: "Yo le dije: 'Dile que estoy descansando'". Cuando en plató le dicen que de menuda se libró, responde muy resuelta: "Yo no me libré de nada porque no íbamos a ir a ninguna parte ese señor y yo", añade.

Para restarle importancia a las desconocidas intenciones del ahora 47º presidente de los Estados Unidos, Paloma San Basilio relaciona el interés de Trump en hablar con ella con que querría trasladarle sus felicitaciones por su espectáculo.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.