Las macabras palabras del asesino de la embarazada de Toledo: "La he matado, ya se ha ido y sé lo que he hecho"

Elena salía de cuentas dentro de 4 días. Estaba embarazada de su nueva pareja y convivía en Escalona (Toledo) con sus dos hijos adolescentes y el padre de estos, Juan, con el que había roto su relación sentimental. En el pasado le había denunciado por malos tratos pero finalmente acabó retirando la denuncia.

Tras una discusión su expareja le asestó 3 puñaladas terminando con su vida y la del bebé que esperaba, tan sólo 4 días antes de la fecha programada de parto de Elena. El crimen se produjo ante los ojos de los hijos de ambos, de 13 y 14 años. Fueron ellos quienes llamaron a los servicios de emergencias solicitando ayuda. La propia Elena llamó a su hermano Rubén mientras estaba agonizando contándole lo que acababa de suceder.

Cuando llegaron los agentes a la vivienda estas fueron las macabras palabras del presunto asesino: "La he matado, la he matado. Ya se ha ido, sé lo que he hecho y sé dónde voy a ir. Estoy borracho, cogerme la ropa que sé dónde voy".

Rosaura es amiga de Elena, también víctima de violencia de género. Se encuentra destrozada por un crimen que define como "cruel y salvaje". "No hay palabras para explicar cómo te sientes y no entiendes el por qué de la situación". Elena retiró la denuncia que tenía sobre su asesino por miedo, según su amida. "El miedo te paraliza y te hace hacer cosas que no sabes por qué pero las haces", señala.

"Para la sociedad las víctimas de violencia de género siguen siendo números"

Elena no hablaba nada de los malos tratos que sufría por parte de Juan y nadie sabía qué ocurría, ni siquiera su hermano Rubén con el que estaba muy unida. Retiró la denuncia quizá porque la estaba chantajeando o amenazando, señala Rosaura.

Lamenta que no haya recursos para las víctimas de violencia de género. "Seguimos siendo números para el Gobierno y para la sociedad", apunta.

Espera que los hijos de Elena puedan estar con Rubén al que define como "un tío increíble". "Con quien tienen que estar estos niños es con su tío, no con servicios sociales, no de casa en casa y vamos a luchar para que esa tutela se la den a su tío que es la única familia que les queda".

El detenido va a pasar a disposición judicial durante esta mañana en los juzgados de Torrijos.