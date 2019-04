Los padres de Marta, indignados con la última decisión de la Justicia

No por esperada deja de ser una decisión que ha molestado a la familia de Marta del Castillo. La Fiscalía se ha opuesto a reabrir el caso contra Francisco Javier Delgado, acusado por Miguel Carcaño de haber matado a su hija. "En esta momento del caso no me sorprende que la Fiscalía esté del lado de las víctimas", ha declarado Antonio del Castillo a los micrófonos de Espejo Público. Según el padre de Marta es "sorprendente" que ni el juez ni la Fiscalía apoyen una investigación policial que ha logrado una declaración firmada de Miguel Carcaño. "Lo mínimo que podían hacer es apoyar el trabajo policial", dice.

La búsqueda de Marta del Castillo, que se podría reiniciar en las próximas semanas, puede aportar algo de luz al caso. "Si al final apareciera el cuerpo de mi hija, ¿en qué posición quedaría la Fiscalía y el juez tras no apoyar la investigación policial?", afirma Antonio del Castillo.