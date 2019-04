Los padres de Marta del Castillo ofrecen dinero a Carcaño por saber dónde esta su hija

la respuesta de carcaño: "No me compensa"

Los padres de Marta del Castillo ofrecen al asesino confeso de su hija, Miguel Carcaño, pagar una recompensa por el cadáver de su hija, retirar todos los recursos interpuestos contra él y no tomar ningúna acción nueva contra Carcaño. En total hasta 33.000 euros, pero solo a cambio de que se encuentre a Marta del Castillo. La respuesta de Carcaño ha tardado 20 días en llegar y ha sido textualmente "no me compensa". "Hemos tomado la decisión porque estamos en un callejón sin salida", asegura Antonio del Castillo.