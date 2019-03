El padre de Marta del Castillo anuncia que no renunciará a buscar el cuerpo de su hija

Antonio del Castillo tiene una reunión con los máximos responsables policiales aunque no le han dicho con claridad para qué se trata, aunque él tiene sus presentimientos. "Me temo lo peor y pienso que después de 10 meses buscando en la escombrera de Camas me querrán decir, o bien que dan por terminada la búsqueda en esa zona, o que se replantean lo que están haciendo, porque no llegan a nada en concreto".

Antonio del Castillo no quiere dar por zanjada la búsqueda del cuerpo de su hija y apunta a la posibilidad de que Miguel Carcaño, asesino confeso de su hija, pueda volver a dar nuevas pistas sobre su paradero en otro prueba. "Yo pienso que lo que habría que hacer es replantearse las cosas y volver a someter a Miguel Carcaño a la prueba de la P300", afirma. Sobre la posibilidad de que la Policía comunique a la familia la suspensión de la búsqueda de la joven sevillana, Antonio del Castillo ha manifestado su intención de no abandonar. "Yo hasta ahora he respetado todos lugares donde han trabajado y no he querido intervenir en ningún momento, pero en aquella zona todavía hay sitios donde no se ha mirado y se puede mirar. Me tomaré entonces la libertad de buscar donde ellos han descartado".