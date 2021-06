El padre de la joven expulsada del instituto en Tenerife por llevar un top: "Le dijeron "Tápate""

Señala Luis, el padre de la joven, que no entiende cómo el instituto reaccionó de esa forma."No lo entiendo, he preguntado qué ven de malo en esta vestimenta", señala.

A su hija la hicieron salir de clase, le dijeron que la vestimenta no era adecuada y la llevaron a un aula a parte. Solicitó a la dirección del centro una explicación de por qué era inadecuada esta vestimenta. Asegura que no recibió respuesta ni le presentaron la normativa del centro hasta que el 27 de mayo le citaron para una reunión donde le comunicaban que el consejo escolar había cambiado las normas.

Antes del incidente existía un reglamento interno en el que se pedía vestimenta adecuada pero no se especificaba de qué tipo. Le sorprende que su hija haya ido así vestida durante todo el curso y de repente a la directora del centro le llamara la atención después de haberla visto durante todo el curso.

Cuenta el padre de la joven que ya antes de este tipo de actuaciones se había apercibido verbalmente a otras chicas y desde el instituto les habían pedido "que se taparan".

Espejo Público se ha puesto en contacto con este instituto. Desde el centro quieren matizar que no fue una expulsión como tal, sino que le hicieron abandonar el aula por un tiempo y que convocaron un consejo escolar de urgencia en el que se modificó ese reglamento interno.

