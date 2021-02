El padre de las alumnas expulsadas por no llevar mascarilla: "El miedo al Covid no puede eliminar nuestros derechos fundamentales"

Las jóvenes han sido expulsadas del centro. Se ponían las mascarillas en clase para evitar contagios de coronavirus pero no cuando salían al recreo.

Antonio Martín es el padre de las jóvenes expulsadas. Asegura que su familia no es negacionista. "No negamos el virus. Las niñas solo se quitan la mascarilla en el recreo y guardando la distancia de seguridad de metro y medio", señala.

Mantiene que usan la mascarilla porque lo dice la ley, no porque piensen que sean útiles, y si se lee el Real Decreto 21/20 de nueva normalidad no están obligadas a llevarlas. "La psicosis por el Covid no puede cambiar una ley", señala.

