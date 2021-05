La azafata de Ifema que denuncia discriminación por su peso: "Ese rechazo se queda guardado"

Rechazada por su talla y su peso. Así se ha sentido Alba, una azafata contratada para trabajar en FITUR. Todo iba bien hasta que tuvo que ponerse el uniforme, que no le valía. Esta joven ha denunciado los hechos en un vídeo a través de las redes sociales. Denuncia que ya se ha convertido en viral.

Comenta en Espejo Público que cuando rellenó la ficha en la base de datos de la agencia especificó que su talla era la XL. Sin embargo, la base de datos daba error y lo puso en conocimiento de su jefa. Esta le comunicó que sí. "Yo le especifiqué que si necesitaba algún dato más se lo podía pasar sin ningún problema", señala.

Sin embargo, la empresa le ha comunicado posteriormente que el dato de su talla no les constaba en la base de datos. Le dijeron que se fuera a casa que ella no podía trabajar sin uniforme en Fitur y después se le ofreció un puesto de trabajo con un uniforme distinto donde no fuera tan evidente que ella no llevaba el uniforme requerido de esa agencia.

"Se me ofreció un puesto de trabajo en otro sitio donde no se notara que no llevaba uniforme"

Tanto IFEMA como Fitur se disculparon por lo ocurrido en las instalaciones así como la agencia. "Me pidieron perdón, se disculparon y me dijeron que sentían mucho el momento que había tenido que pasar. Yo ese perdón considero que es sincero y me lo guardo pero ese mal momento y ese rechazo se queda guardado", lamenta.

Espejo Público ha hablado con Alicia Moro, portavoz de la Agencia Best Ways. Ha reiterado sus disculpas y califica como un malentendido los hechos. "Entraba un evento con muchos trabajadores nuevos, ese mismo día se juntaban muchos empleados y la agencia tenía que tener previstos todos los uniformes de las personas que trabajaban", señala. Asegura que tienen muchas trabajadoras de la talla 46. "La talla solo tiene relevancia porque es necesario vestir un uniforme", mantiene.

Puedes volver a ver la entrevista a la azafata de Fitur que denuncia discriminación por su peso en Atresplayer.