El padre de la agresora de Paco González: "Mi hija ha sufrido un brutal momento de locura"

Sobrepasado por los acontecimientos y costernado. Así aparece el padre de Lorena, la agresora de la mujer del periodista deportivo Paco González, ante las cámaras de Espejo Público. "Lo que tenía era una obsesión brutal que le ha llevado a pensar idioteces", afirma. Asegura que su hija no había amenazado anteriormente al periodista deportivo. "Pensamos que lo que ella quería solamente era asustar porque si alguien quiere matar, lo hace. Está clarísimo. Era incapaz de matar a una mosca".

El padre de Lorena dice que su hija ha tenido enormes bajones de ánimo. "Se quedaba en casa llorando todo el día y sin comer. Hablaremos con el abogado para que la pueda ver un psicólogo". Este hombre se ha mostrado perplejo ante los acontecimientos. "Cuando supimos de la noticia lo primero que pensamos es que se habría hecho algo a sí misma. No me viene a la cabeza que pudiera haber hecho esta burrada". El padre de la agresora ha declarado que, antes de hablar con su hija detenida, llamó al hospital para interesarse por el estado de los heridos y pedir perdón.

Ha reconocido que su hija tenía problemas psiquiátricos. "Me decía que se estaba encariñando con él y la quisimos llevar a un psicólogo, porque veíamos que estaba mal. Pero en ningín caso era drogaticta ni el chico que la acompañaba tampoco. Estamos destrozados". En cuanto a la contratación por parte de Lorena de unos sicarios para realizar este trabajo, su padre lo desmiente. "Eso es una barbaridad. Se trata simplemente del encariñamiento de una niña que nunca ha tenido un desarrollo mental normal. No ha ido al psicólogo porque no puedes obligar a una persona de 22 años a ir si esa persona no quiere".