Contaba Sánchez que Paco comenzó a trabajar con 7 años en el campo donde caminaba 15 kilómetros para ir a una escuela nocturna y sacarse el graduado. A sus 63 años Paco ha conseguido sacarse la ESO. Asegura que se enteró de que el líder del PSOE hablaba de su caso por un grupo de WhatsApp de primos en el que le advertían que habían estado hablando de él en la televisión.

Paco prefiere quitarse protagonismo y señala que ha habido muchos vecinos de su edad que han pasado por lo mismo que él. No cree que la sociedad haya mejorado gracias a los políticos, sino a las personas que forman la sociedad.

Le pediría a los políticos "que utilizaran mejor el voto que les han dado los ciudadanos y no se enfrasquen en discusiones unos con otros". Cree que si tenemos que volver a otras elecciones los ciudadanos "votarán más o menos lo mismo". No le gustaría que se celebraran otras elecciones por el coste económico que conllevarían. "El país no está para tirar muchos cohetes", destaca.