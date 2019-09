Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista, no cree que en las encuestas que determinan que la incursión de Iñigo Errejón en el terreno nacional podría arañar hasta un 13% de los votos al PSOE. "Relativizo todas las encuestas. No dejan de ser fotos momentáneas que marcan tendencias. No me parece serio que un día después de anunciar su candidatura ya existan encuestas", destaca.

Creen que la prioridad en España "debe ser la de buscar estabilidad" y para eso "el PSOE tiene una posición inmejorable". Considera además que el PP no se siente con posibilidades de ganar solo las elecciones y necesita la ayuda de Ciudadanos y Vox en una única candidatura. "La única diferencia entre ganar las elecciones y dar estabilidad es sumar más escaños de los que el PSOE tenía antes", señala.

A las declaraciones de Pablo Iglesias en 'Espejo Público' en las que que dice que Sánchez le mintió en las negociaciones, determina que "el líder de Unidas Podemos vive en su mundo y realidad y quienes tienen muchas razones para desconfiar de él son los españoles".