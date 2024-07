La opinión sobre Susanna Griso de sus colaboradores y las preocupaciones de la periodista: ¿Verdad o peloteo?

En la redacción de Espejo Público predomina el 'buen rollo', pero eso no quita para que se realicen algunas acusaciones. El periodistaNandoEscribano afirmaba que tanto él como sus compañeros Miquel Valls, y Gema López, recibirían algunas opiniones que les consideraría pelotas, por su trato a Susanna.

Nando daba paso a un vídeo que contenía una recopilación de comentarios que habrían realizado en distintos podcast y programas emitidos a través de distintas redes sociales. Como no podía ser de otra manera esas declaraciones estaban llenas de elogio y admiración de los 3, dirigidos a 'su jefa'. El motivo de las sorpresas y larga entrevista no era ninguna separación de caminos , sino que las vacaciones de Susanna estaban a punto de comenzar.

"¿Os dais cuenta que la gente va a pensar que es mi último programa y que me estáis jubilando?", expresaba Susanna, ante tanta muestra de cariño.

Aun así las confesiones de admiración y agradecimiento hacia la conductora de Espejo Público, no cesaban y Nando se abría y se sinceraba con Susanna: "Estamos muy orgullosos de trabajar contigo. Yo personalmente estoy encantado de trabajar para ti, de pensar para ti, de hacer cosas para que te luzcas, te desmelenes...".

No terminaba ahí el acto de amor del periodista y se desabrochaba la camisa, descubriendo una camiseta con un mensaje serigrafiado, dedicado a Susanna Griso y manifestando esa admiración hacia ella: "Si volviera a nacer... Seguiría siendo 'susanner'".

Nando decía de Susanna que la gente debe pensar que tiene una vida perfecta: "Es guapa, es culta, tiene un programa de éxito, tiene una buena vida, tiene una casa estupenda, una pareja que la ama. ¿Qué le falta a Susanna Griso?".

La periodista no tardaba en dar una respuesta clara y directa. Prácticamente de inmediato decía: "Sueño y tiempo".

No dedicar el suficiente tiempo a las personas que quiere está siempre en mente de la periodista, que también admitía que su cuerpo "agradecería dormir un poquito más". De hecho confesaba una ligera obsesión por descansar lo suficiente, que nunca mejor dicho, le quita el sueño.

"Cuando uno elige el otro camino, ser una persona profesional pero no conocida, no tiene la necesidad del plus de la fama"