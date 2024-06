Los okupas impiden construir un hotel de lujo en primera línea de playa en Marbella

Lo que esperaban los habitantes de Marbella era un hotel de lujo que traería a los turistas con más poder adquisitivo al sur de España. Sin embargo, lo que iba a ser un complejo de gran envergadura se ha convertido en casas adosadas para los más necesitados. El terreno que había comprado la empresa Four Seasons Hotels SL que alcanza la cifra de 20 millones de euros, es ocupado por personas de diversas culturas.

Los okupas no permiten el inicio de las obras ocupando el solar millonario de Marbella ubicado en primera línea de playa y en un sitio privilegiado. Estos mismo, impide a la propiedad llevar a cabo el derrumbe de la actual construcción como se tenía previsto. Los okupas no se alteran por esta situación puesto que no tienen ningún problema para acabar "sus casas" ellos mismos.

Four Seasons Marbella

El resort de lujo sigue a la espera tras dos años y medio de que la construcción fuera aprobada definitivamente. Lo esperado era un hotel de 5 estrellas, con 200 habitaciones, así como de 468 que la junta de Andalucía aprobó. Las instalaciones contaban con espacios destinados para la cultura, el deporte y la educación, con una estimación de construcción de entre dos y tres años.

Fort Partners destacó en la web que, "Four Seasons Marbella será un destino que se sentirá tan puro y pastoral como los pueblos blancos de Andalucía (...) incluirá suites de hotel con vistas espectaculares, un spa y centro de bienestar, edificios bajos con apartamentos con terraza, casas adosadas construidas alrededor de patios frondosos y espaciosas villas privadas rodeadas por olivares".