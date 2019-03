Los okupas de Gandía abandonan la casa ante la presión popular

Lo vieron todos les espectadores de Espejo Público. Valentino y su pareja okupas de una finca en la localidad valenciana de Gandía se enfrentaban a palos con vecinos de la zona. Tras la presencia policial y el ingreso durante algunas horas de la pareja en un hospital, han decidido marcharse de la finca.

"Si los vecinos no quieren que estemos aquí, nosotros nos marchamos. No aguantamos la presión vecinal", ha afirmado ante los micrófonos de Espejo Público Valentino. "No queremos que pase nada peor o una tragedia".

Federico, el propietario de la finca, ha asegurado en Espejo Público que "cuando confirme que la vivienda está libre y si no se ha producido ningún tipo de daños, no emprenderé aciones legales, pero antes consultaré con mi abogado".