Los okupas extienden el miedo entre los vecinos de Aranda de Duero: "Han apuñalado a un chaval en el estanco donde vamos con los niños a por cromos"

La periodista María Hernando era recibida a gritos en el barrio de Santa Catalina de Arandade Duero, en la provincia de Burgos. Los okupas de casi una decena de casas trataban de evitar que la redactora se aproximara y lo manifestaban a unos cuántos metros de distancia, a voces.

"¡Sí, tienen contrato y tienen todo!"

Según la mujer que se expresaba a pleno pulmón, no hay nada irregular en su presencia en la vivienda correspondiente. Al mismo tiempo parecía muy molesta por la presencia de la periodistay por sus preguntas especialmente : "¿Tenéis que venir aquí a hacer tantas preguntas? ¡Que no queremos hablar! ¡¿No lo entiendes?!".

María le explicaba que tan sólo deseaba hablar con ellos, pero sin embargo la respuesta que obtenía sonaba a advertencia: "Yo creo que lo que deberías de hacer es coger y marcharte".

"Cuchillos, navajas, botellines..."

Una joven residente en la localidad burgalesa denunciaba la incívica actitud que muestran los oportunistas habitantes de casas ajenas. Asegura que, como en cualquier otro lugar, las disputas que se producían entre vecinos eran las propias de una convivencia normal, sin embargo destacan el notable aumento de la inseguridad, así como del nivel de la violencia: "Sí, todo el mundo se ha pegado con todo el mundo, con las manos, no salían con cuchillos, navajas, botellines...".

Otra mujer manifestaba el que un miedo, que no había antes en el pueblo, se ha extendido entre sus habitantes. Muchos no quieren hablar públicamente. Las riñas entre los mismos okupas serían de una enorme violencia: "Lo que hay ahora mismo no... A los niños hay que estar pendientes de ir a buscarles, porque ¿Por qué calle viene? Si cuando no se están matando en esta calle, se están matando en la otra".

Esta segunda mujer contaba un suceso reciente: "Han apuñalado a un chaval al lado del estanco donde vamos con los niños a comprar cromos".

"Esa es la que pegó a la señora"

En mitad de la conversación, la primera de las testigos reconoce a una de las jóvenes que habría agredido a una vecina que hablaba con otra sobre el problema que sucedía en el barrio. Varias de las chicas, supuestamente okupas, reaccionaron violentamente: "Jactándose de que eran menores y que podían pegar con total impunidad. Hay parte de lesiones".

"Nos asocian con ellos porque vivimos al lado"

La mañana de este lunes María Hernando hablaba con quien está ejerciendo de mediador entre los okupas, los dueños de los inmuebles y otros vecinos con los que ha surgido el conflicto. Ángelo Barrul es el patriarca de una familia que lleva viviendo muchos años en este barrio, explica la situación del barrio y rechaza las acusaciones que le vinculan con facilitar las casas a los irregulares moradores: "Es mentira. Están denunciados por ello".

Por las calles de Aranda de Duero circula el rumor de que los recién llegados proceden de otro municipio del que habrían sido desterrados. Ángel afirma que desconoce esa información. Respecto a que sean personas problemáticas: "En todos los barrios hay conflictos, y más en barrios donde no sólo se reúnen familias gitanas. Hay marroquís, hay colombianos, hay ecuatorianos, somos muchos. Santa Catalina está lleno de todo: gitanos, payos,... de todo".

