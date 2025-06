Nuestros colaboradores mandan una pregunta a Leire Díez: "He aguantado más de lo que un ser humano puede soportar"

La actualidad política sigue centrándose en Leire Díez, la "fontanera" del Partido Socialista, y sus conversaciones filtradas donde era la cabecilla de una operación que trataba de deslegitimar a Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, la unidad de la Guardia Civil que investiga varias tramas relacionadas con Pedro Sánchez y el PSOE. Leire es espectadora habitual de Espejo Público y durante estos días ha mantenido línea directa con el programa.

Por ello, al principio del programa de hoy, los cuatro colaboradores, Afra Blanco, Elisa Beni, Cándido Méndez y Joaquín Manso, le han lanzado una pregunta cada uno, a la expectativa de ver si Díez recogía el guante y respondía sus dudas. La militante socialista no ha defraudado y rápidamente ha contestado a las dudas planteadas.

Leire asegura que no estuvo presente durante toda la reunión que se ha filtrado

La primera a la que ha contestado ha sido a Afra Blanco, que le preguntaba si faltaban once minutos de conversación y por los temas que se trataron en esa parte hasta el momento desconocida. Leire ha contestado asegurando que no sabe cuánto falta por conocerse de la conversación, ya que ella no hizo la grabación. Nos ha contado además que la reunión duró dos horas, pero ella no estuvo todo ese tiempo, porque llegó cuando ya estaba empezada y no fue quien convocó esa reunión. Una respuesta que ha decepcionado a Afra, que esperaba conocer algo más sobre esa conversación.

También ha respondido a la pregunta planteada por el director de El Mundo, Joaquín Manso, quien le pregunta a quién rendía cuentas dentro del partido y a quién le reportaba los avances. Díez mantiene su postura desde que se dio a conocer la trama e insiste en que no rendía cuentas ante nadie porque ella no tiene ninguna vinculación contractual con el PSOE. Una respuesta que no ha convencido a Manso. "No me lo creo", ha dicho el director del periódico.

"Necesito calma porque la semana pasada he aguantado más de lo que un ser humano puede soportar"

Elisa Beni le ha preguntado pregunta cuánta gente conformaba su equipo, mientras que Cándido Méndez simplemente ha querido saber por qué lo hizo. Sin embargo, Diez ha respondido a ambos que participó únicamente como periodista y dice que cuando llegue el momento hará lo que tenga que hacer. Asegura además que necesita calma, porque la semana pasada aguantó más de lo que cualquier ser humano puede soportar.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.