¿Se ha sentido en algún momento una mujer objeto? Elle Macpherson se sincera en El Hormiguero

La semana de El Hormiguero ha continuado por todo lo alto con la visita de Elle Macpherson. La supermodelo internacional se ha sentado por primera vez junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su extensa y exitosa carrera en el mundo de la moda.

Cuando la supermodelo comenzó a adquirir cierta fama, los medios comenzaron a hablar de ella como 'El cuerpo' por su alta y esbelta figura. Aunque lleva décadas con este apodo, Pablo Motos ha querido preguntarle a Ella si en algún momento se sintió una mujer objeto por esa denominación.

"Cuando lo vi me sorprendió, pero no me sentí para nada insultada. Pensé, esto se puede aprovechar y puedo convertirlo en mi marca", ha confesado la supermodelo recalcando que 'El cuerpo' fue un gran titular. ¡Dale play al vídeo de arriba y esucha todo lo que nos ha contado al respecto!