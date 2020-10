Okupas de Perales de Tajuña: "Tú no me vas a echar, ya pueden venir los GEO"

Los vecinos de Perales de Tajuña (Madrid) aseguran que no van a parar hasta que los okupas se vayan. El administrador de fincas de uno de los inmuebles okupados fue a hablar con los okupas para intentar llegar a un acuerdo y que dejaran el piso. Sin embargo, la mujer que le recibió le aseguró que necesita un techo para su hijo. "Si fuera por mí yo duermo en un banco. Haber hecho bien tu trabajo. Estate 24/7 en un portal y no haber dejado que se metiera nadie. No me vas a echar tú, me va a echar un juez ya pueden venir los GEO", amenazaba.

Marcial representa a la inmobiliaria que gestiona los pisos. Denuncian que los okupas han entrado ilegalmente rompiendo todo lo que han pedido y pide que se vayan.

Espejo Público ha asistido a un encuentro entre un grupo de vecinos de Perales de Tajuña y okupas. El okupa asegura que él no es el responsable de los desperfectos de la vivienda y el que le vendió el piso habrá roto las cosas. "Perales de Tajuña siempre ha sido un barrio muy tranquilo. No queremos problemas", señalan.

Uno de los okupas dejó sin luz a medio barrio tras conectarse a la luz y ahora es él al que le han 'desenganchado' de la instalación. Ante las cámaras de Espejo Público amenazaba a los vecinos con volver a engancharse a la luz. "A mi hijo le han dejado sin un simple potito, se piensan que porque me quiten un fusible que vale dos euros no lo voy a poner, que venga la comandancia entera o el ejército me da igual".

Puedes volver a ver la situación de los okupas en la localidad madrileña de Perales de Tajuña en Atresplayer.