Una 'okupa', desalojada en Alcobendas, sufre una crisis de ansiedad y se desmaya en la calle

Nervios y mucha tensión en el desalojo de alrededor de 300 personas, entre las cuales hay unos 180 menores, que vivían como 'okupas' en un bloque de 60 viviendas en Alcobendas.

A las 6:30 horas de esta madrugada furgones de la Policía Nacional han llegado al inmueble situado en el número 26 de la calle Francisco Largo Caballero y han comenzado a llamar a los pisos para que los ocupantes los desalojaran. Las familias recibieron el martes una notificación de que tenían que abandonar su casa pero se quejan de que no les dieron tiempo y que no les dieron una fecha de lanzamiento fija. "En dos días que nos han dado no nos ha dado tiempo a recoger nada", reprochan.

Sobre estos 'okupas' ya pesaba una orden de desahucio de hace 5 años que nunca llegó a materializarse "porque quedó desestimado".

Muchos de estos 'okupas' están desde que han sido desalojados intentado ponerse en contacto con los servicios sociales de Alcobendas para que se les proporcione una solución que hasta ahora no les han proporcionado.

Luisa y Paula llevan 10 años 'okupando' esta vivienda y como otros vecinos piden "tiempo" para buscar una solución. Han alquilado un trastero para guardar sus pertenencias hasta que encuentran otra casa. "Ya sabemos dónde llevar las cosas, ahora ¿dónde nos metemos nosotros?"

Los vecinos de la zona se quejan de molestias, creen además que alguno de los pisos se ha convertido en un punto de venta de droga. En la zona de los trasteros un equipo de Espejo Público encuentra restos de una plantación de marihuana.

Los 'okupas' insisten en que la mayoría son familias con niños sin ninguna relación con el tráfico de drogas. Nadia lleva en el bloque 10 años y rechaza los rumores de venta de droga.

Precisamente Nadia, después de ser desalojada se ha desvanecido en la calle. Cuando Fernando Montenegro, concejal de Vox, ha visitado la zona un grupo de los 'okupas' lo ha increpado. Nadia estaba en ese grupo de personas y se ha puesto muy nerviosa. Asegura que no ha dormido en toda la noche, manifiesta no tener a dónde ir y no ha recogido ninguna de sus pertenencias porque no sabe a dónde llevarlos. Nadia ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios, tiene problemas de diabetes y ha sufrido un ataque de ansiedad. Ahora ya ha superado la crisis aunque sigue encontrándose nerviosa.

Todos aseguran ser conscientes de que tienen que poner fin a la 'okupación' pero insisten en que no les han dado tiempo para buscar un nuevo techo.