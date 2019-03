"Ocupamos un piso vacío y no tenemos dónde ir. Vivimos al día"

Paqui y Alberto son un matrimonio en paro con dos niños pequeños que okuparon una casa vacía de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid que ahora tendrán que desalojar. No tienen ni para comer y todos los días acuden al banco de alimentos para recibir algo. Si acaban en la calle, tendrán que dormir al raso.

Su caso es muy parecido al de otros muchos que pasan por el trago del desahucio. Cuando Alberto se quedó en paro, dejaron de pagar el alquiler del piso que habitaban. No se lo pensaron dos veces y entraron en uno de la Empresa Municipal de la vivienda de Madrid que llevaba vacío varios años. "Se que no está bien, pero este piso no es de nadie, no le hacemos daño a nadie".

Ambos esperan una solución a su caso, de momento han recibido una prórroga para dejar el piso, pero saben que más pronto que tarde tendrán que abandonarlo. Piden un trabajo y una vivienda social para no tener que acabar viviendo en la calle.