Las obras para evitar las inundaciones en Écija llevan años paralizadas

Ricardo Gil, alcalde de Écija, se ha lamentado en los micrófonos de Espejo Público de que las obras iniciadas por la Junta de Andalucía para evitar las crecidas del arroyo Argamasilla, se hayan paralizado desde hace tiempo. "Desde la Junta siempre esgrimen la excusa de que la falta de liquidez está detrás de la paralización de las obras", dice el alcalde.

El alcalde ha recordado que en el año 2010 ya se produjeron siete desbordamientos de este arroyo. "Esperemos que la Junta se tome este asunto más en serio, porque este año ya llevamos dos desbordamientos". Ricardo Gil ha recordado que los impagos a la empresa que estaba realizando las obras que podía evitar estos desbordamientos se produjeron antes de que ellos llegaran a la alcaldía. "He hablado con el delegado de Medio Ambiente de la provincia y no me ha sabido dar una fecha de reinicio de las obras", ha dicho.