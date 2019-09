Todos los niños existe la misma batalla entre niños y profesores: la mochila pesa mucho y ese peso termina afectando a la espalda de los niños.

Según Mario Gestoso, traumatólogo, llevar la mochila colgando únicamente de un hombro es incorrecto y malo para nuestra salud ya que todo el peso de la mochila termina en un único lado de nuestro cuerpo por lo que estamos distribuyendo asimétricamente el peso y se tuerce más de un lado. El problema residiría en que este suceso se repitiera en un largo plazo de tiempo y con mucho peso.

Actualmente, la moda entre los niños es llevar la mochila baja. El traumatólogo asegura que llevar la mochila un poco baja no es grave pero sí lo es llevarla demasiado. Además afirma que el peso que deben cargar en la mochila no debe superar el diez por ciento del peso corporal. Por lo que si un niño pesa 30 o 40 kilogramos no debería llevar más de cuatro kilos en la mochila.

Sin embargo, se han hecho estudios pesando la mochila de los niños a la salida del colegio que han confirmado que llevan hasta 15 kilos de peso. Esto sería demasiado peso y no es positivo para la espalda de los niños.

Lo que aconseja el Gestoso es que se pongan taquillas en los colegios y asegura que la tecnología está actualmente ayudando con estos problemas.