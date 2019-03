Nuevas pruebas y testimonios apuntan al amaño de partidos de primera

No solo se sospecha del Levante - Zaragoza, muchos otros partidos están siendo investigados. En las diligencias del caso se aporta un correo electrónico por parte del entonces vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional. "Este domingo juega el Xérez - Hércules. Xerez practicamente descendido. Los jugadores tres meses sin cobrar. Hércules, implicado habitual en compras de partidos y en situación muy comprometida en la clasificación. Me acaba de llamar personal muy cerca de jugadores del Xérez que al parecer el Hércules está intentando arreglar el partido y que hay jugadores que no quieren jugar para no verse implicados en un posible amaño".

Propuestas de amaño de otro posible encuentro. "Esta noche a la 1 de la mañana recibo la llamada del presidente del Rayo que me dice lo siguiente. 'Su entrenador Paco Jémez le ha contado que esta tarde un jugador de su plantilla ha recibido una llamada de un anónimo para arreglar el partido Mallorca - rayo del próximo viernes', he pedido nombres".

Quieren conocer nombres cuando ya han salido a la luz las primeras cantidades. Dinero por posibles amaños, que se llega incluso a negociar. De nuevo el Levante implicado. "Me informan de que el Celta ofrece 300.000 y 5 jugadores del Levante piden 500.000 a 100.000 euros por cabeza. Ballesteros, juanfran, Pedro López, Juanlu e Iborra".