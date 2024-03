Nueva preocupación para Terelu Campos: ¿Será abuela pronto?

Terelu Campos recibía el alta hospitalaria en la tarde del martes, abandonando el hospital, donde han tratado la neumonía que provocaba su ingreso, con aspecto cansado. A la salida del centro, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, la periodista hacía las siguientes declaraciones: "Me voy a casa a seguir recuperándome [...] Entrar en un hospital no es nada agradable para nadie. Me han hecho pruebas de todo y bueno es una neumonía en el lado izquierdo".

El periodista Raúl García por su parte encomendaba a Terelu a preocuparse más por su salud: "Con la edad que tiene, lo que fuma, yo nunca la veo pasear, va a todos los sitios en taxi".

Luis Pliego se mostraría de acuerdo en que "todos nos deberíamos cuidar un poco más", pero al mismo tiempo opinaba que "es su decisión".

En la misma habitación

Este miércoles la revista 'Lecturas', dirigida por Pliego, lleva en su portada el testimonio de lo sufrido por Terelu:

"Mi cuerpo empezó a tiritar. Sé que algo no iba bien. El sábado ingreso en urgencias. Cuando entré por la puerta me puse a llorar y el celador no entendía qué me pasaba. Yo le expliqué que la última vez que estuve aquí, fue viendo morir a mi madre, en la habitación 6903."

El texto, escrito por ella misma durante los difíciles momentos que ha vivido los últimos días, continúa asegurando que el lugar exacto, donde ha estado ingresada desde el pasado sábado, sería exactamente la misma la habitación donde falleció el pasado septiembre su madre, María Teresa Campos. Hecho que Luis Pliego, director de la publicación mencionada le agradecía públicamente.

La nueva preocupación

Según informaba 'Informalia', Alejandra Rubio, hija de la aún convaleciente Terelu, y quien recientemente habría protagonizado algunas portadas por un supuesto romance con el hijo de Mar Flores, Carlo Costancia, habría sido 'pillada' in fraganti, adquiriendo tres pruebas de embarazo en una farmacia, y según la periodista Gema López, existen fotografías de ello.

En seguida los medios dedicados han corrido a buscar a la joven para preguntarle al respecto. Alejandra se habría visto sorprendida por la noticia, de la que aparentemente se enteraba ese preciso momento en que le consultaban.

<<"Adiós, o sea, estoy en shock ahora mismo. ¿Qué quieres que te diga?, no sé cómo reaccionar"

"¿Pero me lo estás diciendo en serio?, ¿estamos de broma?, oye de verdad, yo ya no puedo más", exclamaba entre risas, soltando una carcajada cuando la siguiente pregunta era respecto a si le gustaría ser madre.

¿Carlo Costanzia, padre?

Los periodistas también buscaban a Carlo Costanzia, con el que recientemente se fotografío a la joven en mitad de un apasionado beso. Carlo, aparentemente recién levantado o impactado ante lo que acababa de escuchar, se quedaba sin palabras ante la información publicada, y apenas alcanzaba a expresar un sutil frase en voz baja y semblante serio: "No sé qué decir".