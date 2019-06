El novio de la joven rumana desaparecida en Arenas: "Cuatro tíos me decían "Confiesa que has matado a Dana", pero no he sido yo"

'Espejo Público' ha hablado con la pareja de Dana. Asegura que no tiene nada que esconder: "Aquí está la casa. Que miren todo lo que quieran pero que no me intenten coaccionar. Que averigüen pero que no me echen la culpa. Ahí hay mucho detrás", señalaba.

La familia de esta joven de nacionalidad rumana de 31 años no cree que la mujer se haya ido por su propio pie. Descartan que Dana abandonara de forma voluntaria a su hija y piensan que alguien está detrás de su ausencia.

La pareja sentimental de la desaparecida señala que esta tenía deudas y problemas económicos y además se sentía presionada por un "amigo íntimo" al que apodan como el 'prestamista'. "Era un amigo muy íntimo de ella que del bar no ha salido", destaca en alusión al negocio que regentaba su mujer.

Asegura que la Policía le tuvo retenido hasta las 4,00 horas esperando una confesión que nunca llegó. "Me tuvieron allí cuatro tíos obligándome... diciéndome que vas a estar 20 años en la cárcel. Confiesa que has sido tú que has matado a Dana". Niega tener ningún tipo de relación con la desaparición: "No lo voy a confesar porque yo no he sido", manifiesta.