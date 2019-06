'Espejo Público' revela los audios de la madre desaparecida en Arenas: "Yo tengo la conciencia muy tranquila"

El pasado 12 de junio Dana desapareció de su casa en Arenas (Málaga) y desde entonces no se sabe nada de ella. Fue su pareja, Sergio, quien denunció a las autoridades que la joven de 31 años había desparecido de su casa. Aseguraba que se había llevado 1.200 euros y ropa y exponía la hipótesis de que un prestamista la perseguía y ella quisiera huir de él.

Sin embargo, su familia no cree que la desaparición haya sido voluntaria. Pese a deber dinero a varios empresarios que le habrían prestado para abrir sus negocios, no creen que la joven pudiera huir dejando atrás a su bebé de 7 meses y a su perro.

En los audios a los que ha tenido acceso 'Espejo Público' queda patente que la joven era una madre feliz, empresaria entusiasmada en su negocio y enamorada de su pareja.

"Yo tengo una vida muy feliz actualmente, Veo a mi bebé como me ríe y 'me quita los bailaos'. Yo solo quiero la salud, el bienestar de mi hija, que me vaya bien el negocio y hacer yo mi vida. Yo tengo mi conciencia muy tranquila. No me hace falta demostrarle a la gente quien soy yo. Solo a quien come conmigo en el mismo plato y duerme conmigo en la misma cama. Que lo amo con locura".

El conocido como el prestamista es un empresario conocido en la zona. Según fuentes cercanas al caso Dana y este hombre mantenían una relación amistosa y esta le habría pedido dinero. Después de haberle dejado la cuantía económica este le reclamó que le devolviera el dinero, ya que su mujer se había enterado y amenazaba con dejarle si no recuperaba ese dinero.