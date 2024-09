Las novedades de la investigación a Begoña Gómez: "Es difícil que se admita la querella contra el juez Peinado"

Para conocer las últimas novedades del caso hablan con Susanna Griso, Joaquim Bosch, miembro de jueces para la democracia y Fernando Portillo del Foro Judicial Independiente.

¿Qué les parece que la fiscalía pida admitir a trámite la querella de Sánchez contra el juez Peinado? ¿Forma parte de la normalidad del proceso?

Bosch es contundente: "Las alegaciones de la fiscalía me parecen muy fundamentadas, es muy difícil que se admita a trámite esa querella contra el juez Peinado, porque la prevaricación implica mucho más que una mera discrepancia jurídica o cuestionar una resolución, implica dictar una resolución injusta a sabiendas , debe de ser una resolución arbitraría sin ningún apoyo en el ordenamiento jurídico, es cierto que la citación a Pedro Sánchez me parece que tiene elementos cuestionables, creo que debería haberse planteado de forma escrita, por tratarse de hechos que habría conocido en el ejercicio de su cargo, y por otro lado, una decisión que tiene cierta relevancia porque afecta al estatuto procesal en la institución de la presidencia del gobierno , debería motivarse porque se opta por una decisión o por otra, eso afecta al funcionamiento de la propia presidencia del gobierno. Pero que una resolución no esté bastante motivada no significa en absoluto que sea prevaricadora y también en este caso yo creo era posible interpretar lo que ha realizado el juez peinado aunque mi me parezca discutible. Veo muy difícil que pueda admitirse a trámite esta querella".

estamos ante la primera vez en la historia democrática de España que un presidente del gobierno en activo se querella contra un juez que está ejerciendo sus funciones.

¿Les parece fácil sostener la prevaricación?

Portillo cuenta que en cuanto a la viabilidad , "estamos ante la primera vez en la historia democrática de España que un presidente del gobierno en activo se querella contra un juez que está ejerciendo sus funciones. Creo que es la primera vez en la historia del país que un testigo se querella contra el juez que le ha citado a declarar, no por citarle a declarar, sino por citarle de la forma que el creía que debía declarar, es una discrepancia jurídica que tengo con Joaquim Bosch. En principio tendrá un recorrido corto, porque hay un discrepancia jurídica de fondo , sobre todo en qué forma debería de haber declarado el presidente del gobierno , pero eso está en principio aparentemente muy lejos del delito de prevaricación."

¿Y qué les parece que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso del Supremo contra la amnistía?

El magistrado Portillo explica que hay que tener en cuenta que la normalidad en estos asuntos del Tribunal Constitucional es admitir a trámite , eso significa que no lo guarde en un cajón sino que va estudiar si efectivamente procede o no procede declarar la inconstitucionalidad ante la ley de amnistía. Es cierto, que el tribunal constitucional nos tiene acostumbrados cuando se trata de hechos fundamentales la mayoría de veces no se admite a trámite, pero cuando hay en juego asuntos mediáticos y/o políticos lo normal es que el Tribunal Constitucional entienda que debe entrar a ver el fondo y lo único que ha acordado es que va estudiar si hay o no inconstitucionalidad en esta ley.

Lo más probable es que el tribunal convalide la ley de amnistía

Bosch dice que aquí como sabemos "hay un debate jurídico muy amplio sobre que es el que puede decirle al Tribunal Constitucional", y asegura que desde su punto de vista" lo más probable es que el tribunal convalide la ley de amnistía."

¿Y la abstención del exministro Campo?

El miembro de jueces para la democracia asegura que es comprensible: "La abstención de Campos es normal porque el había informado favorablemente a favor de este indulto y además por escrito se pronuncie en contra de la ley de amnistía por lo cual concurría razones justificada para que se se abstuviera. En lo que coincide el magistrado Bosch insiste : "por el posicionamiento previo , por otro lado entra dentro de la normalidad cuando un tribunal plantea una cuestión de constitucionalidad esto implica la emisión a trámite" .