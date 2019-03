Las notas manuscritas de José Bretón: "Ruth no existe"

Durante el registro que la Policía practicó en las Quemadillas y en la casa de los padres de José Bretón, encontró unas notas que el padre de los niños de Córdoba escribe tras la petición de separación de Ruth Ortiz y que revelan el estado y los pensamientos más profundos de Bretón. En ellas llama la atención cómo tenía preparada ya su estrategia para ganar la batalla del divorcio y quedarse así con la custodia de los niños. "Si no pago se le acumulan los pagos o voy a la cárcel. Cualquier incumplimiento a quién se le denuncia. Lo de irse de casa, qué le conlleva a ella".

Cualquier espacio en las hojas le sirve para anotar sus planes. "Custodia para mí, demanda ya, grabadora digital, bloquear cuenta". El rencor hacia su mujer se plasma en una rotunda frase escrita en mayúsculas. "Ruth no existe".

Ideas vertidas en unos folios donde Bretón había impreso ya una lista de bufetes de abogados especializados en temas matrimoniales. Una seguridad que contrasta radicalmente con el resto de pensamientos que deja anotados. Pensamientos en los que se imagina hablando con Ruth y en donde le suplica otra oportunidad. "Como tú dices te he amargado la vida pero he cambiado y le lo puedo demostrar. Haz una lista y, si no apruebo el 100 por cien, renuncio a vosotros. ¿Tanta repelencia te produzo?. Yo no quiero una esclava para la casa. Yo prefiero ser tu esclavo. Sin vosotros no soy nada. Siempre hay que hablar".

Una desesperación, la de Bretón, que llega al chantaje emocional: "No me hagas encadenarme pidiendo una oportunidad, envenéname y tírarme al río, por lo menos moriré feliz". Pensamientos profundos que ahora se convierten en reveladores. "Tal vez prefiero hacer daño antes de que me lo hagan. Soy mala persona. Sería bueno desprenderme de las cosas que me recuerdan a ella". ¿Dejó plasmadas aquí Bretón sus verdaderas intenciones?.