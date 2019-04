"Nos quieren arrancar el perdón a la fuerza", sobre el indulto a Bódalo

ALCALDE DE JÓDAR

Hemos hablado con el alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo, cuyo teniente de alcalde fue víctima de la agresión que ha llevado a Andrés Bódalo a la cárcel. No está de acuerdo con la petición de indulto para Bódalo "es como si quisieran arrancarnos el perdón a la fuerza y eso no funciona así", ha dicho. "No se quién diseña esta estrategia, pero se están equivocando", en referencia a la petición de libertad de Bódalo realizada por Pablo Iglesias en el Hormiguero.