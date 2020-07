"La economía este verano está perdida y es muy difícil que en septiembre se reactive"

Luis Garicano, economista y eurodiputado de Ciudadanos, ha estado en Espejo Público y manifiesta que es optimista en que España llegue a un acuerdo en el reparto del Fondo de recuperación europeo destinado a los países más golpeados por la pandemia del coronavirus. "Se acercarán posturas esta semana, pero creo que hará falta otra Cumbre", señala.

"Hay dos cosas clave, tenemos que ser capaces de gastarlo, y tenemos que gastarlo bien", apunta refiriéndose a las ayudas económicas que recibirá España. Añade que hay que aprobar un plan de reformas "potente y consensuado entre todas las fuerzas políticas" y considera que hay que terminar con el fracaso escolar y mejorar la formación de empleo.

Subida de impuestos

En cuanto a la subida de impuestos que planea el Gobierno de España, apunta que "no es momento para subidas de impuestos porque la ciudadanía está pasando por momentos difíciles a causa de la pandemia del coronavirus”. Asimismo, ve la economía española con "muchísima preocupación" y cree que este verano va a estar prácticamente perdido".

Posible expropiación de pisos en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que estaría dispuesto a expropiar alrededor de 194 pisos a 14 grandes propietarios de la ciudad si no consiguen alquilarlos en el plazo de un mes. Sobre ello, Garicano expresa su total desacuerdo con esta medida y cree que la ciudadanía “necesita seguridad jurídica y no inventarse normas absurdas que no tienen ninguna base legal".

