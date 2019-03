"Un niño de primaria no puede tener una tablet o un ordenador en su cuarto"

El caso de Andy puede ser el de muchos niños de nuestros días. Viven enganchados a las nuevas tecnologías. La tablet, el ordenador o los samartphones se han convertido en objetos de uso diario en sus vidas. Cuando se enganchan a las nuevas tecnologías no quieren saber nada más. Su rendimiento escolar baja alarmantemente y su relación con los demás es cada vez más escasa.

José Antonio Marina, del proyecto Superpadres, nos facilita algunos consejos para lograr una relación de armonía entre las nuevas tecnologías y los niños. "Un niño de primaria no puede tener en su cuarto una tablet o un ordenador. Sencillamente no puede. Hay que marcar una serie de horas fijas y prohibirles categóricamente que accedan a páginas que no pueden ver, ni que den información privada", afirma Marina.