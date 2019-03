Niegan la beca a un estudiante huérfano con excelentes calificaciones

Este estudiante canario no entiende por qué el Ministerio de Educación le niega la beca para seguir estudiando. Antonio es huérfano, ingresa menos de 400 euros mensuales y tiene un magnífico expediente académico. Reúne todas las condiciones que pide el Ministerio de educación para lograr esta beca. Al parecer, la Universidad le pide que presente la información fiscal correspondiente al ejercicio del IRPF de su padre fallecido. "Presento todos los papeles que me piden, pero hay un documento que no puedo presentar y es la renta de mi padre fallecido. Él no la pudo hacer", afirma en Espejo Público.

Antonio ha recibido el apoyo de todos los compañeros de su universidad y ha decidido, ante la negativa continua de las autoridades, de iniciar una huelga de hambre a partir del 27 de Enero. Antonio ha sacado hasta cuatro sobresalientes y varios notables en sus últimas calificaciones de segundo de Derecho, pero eso no parece suficiente para lograr una beca.