¿Necesita Europa un ejército propio? El debate sobre la defensa continental toma fuerza

En un escenario internacional cada vez más incierto, la pregunta sobre si Europa necesita un ejército propio ha cobrado especial relevancia. La creciente inestabilidad global y la incertidumbre en torno a las alianzas tradicionales han hecho que muchos líderes europeos reconsideren la necesidad de una defensa autónoma. Entre los que abogan por esta iniciativa se encuentra el Almirante Garat, quien en Espejo Público ha señalado que la creación de un ejército europeo no solo es necesaria, sino "urgente".

"Necesario sí que es porque no hay voz política que resista al no tener un ejército detrás", afirmó el Almirante Garat, destacando la importancia de una estructura de defensa propia para Europa. Según él, sin un ejército común, la influencia política de la Unión Europea en la escena global está condenada a ser limitada. "Un país sin capacidad defensiva no tiene un poder real en la mesa de negociaciones", agregó.

La reflexión del Almirante llega en un contexto donde, tras años de dependencia de la OTAN, Europa comienza a cuestionar el papel de Estados Unidos en su seguridad. "Desgraciadamente el mundo es como es y aunque hemos vivido en la ingenuidad, aprovechando el paraguas americano, hoy, por así decirlo, nos separamos" dice Garat, resaltando cómo la realidad geopolítica ha cambiado, especialmente con la creciente amenaza de potencias como Rusia y las tensiones globales.

La renuncia a la capacidad nuclear

Un punto crítico en el análisis del Almirante Garat es la renuncia de Europa a una capacidad nuclear propia. "Europa alegremente ha renunciado, hace mucho tiempo, a la capacidad nuclear, con excepción de Francia, que tiene una capacidad estratégica propia", señaló Garat. El Almirante hizo referencia al Tratado de No Proliferación Nuclear, del cual Europa es uno de los principales defensores. Sin embargo, el tratado se está "desmoronando", según Garat, ya que países como India, Pakistán, Israel, Corea del Norte e incluso Irán están desarrollando o potencialmente desarrollarán armas nucleares. Esto deja a Europa en una posición vulnerable, con pocas opciones en caso de escaladas nucleares globales.

El futuro de la defensa europea

La propuesta de un ejército europeo enfrenta varios obstáculos, entre ellos las diferencias políticas y militares entre los países miembros, así como el temor a una mayor fragmentación de la OTAN. No obstante, la idea de una defensa común, que no dependa exclusivamente de actores externos, está ganando adeptos, especialmente en un momento en el que las amenazas globales se multiplican.

Europa, a pesar de su liderazgo en el ámbito diplomático y económico, se enfrenta a un dilema estratégico: ¿seguir confiando en las viejas alianzas o dar el paso hacia una mayor autonomía militar? La visión del Almirante Garat pone de manifiesto las dificultades, pero también las oportunidades de este camino. "El futuro de Europa depende en gran medida de su capacidad para defenderse por sí misma", concluyó.

Este debate, que parece estar en sus primeras fases, podría marcar el rumbo de la política exterior y de defensa de la Unión Europea en los próximos años.

